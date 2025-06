Arena condizionata al Rouge et Noir la rassegna che ripropone i migliori film dell' ultima stagione

Da giovedì 26 giugno, al Rouge et Noir torna "Arena Condizionata", la rassegna che celebra i film più emozionanti dell'ultima stagione cinematografica. Un’occasione imperdibile per gli amanti del grande schermo di rivedere (o scoprire) le pellicole che hanno fatto parlare di sé, in un’atmosfera coinvolgente e accogliente. Non lasciateveli sfuggire: preparate popcorn e sedie, perché questa estate il cinema torna protagonista!

