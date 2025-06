Arcigay | Figli nati da due donne grati a Salis per il riconoscimento Atto dovuto per troppo tempo negato

Arcigay Genova esprime grande soddisfazione per il riconoscimento ufficiale dei figli nati da coppie di due mamme, un passo fondamentale verso l'uguaglianza e i diritti civili. Dopo anni di attesa e battaglie, finalmente anche la nostra città si schiera a favore delle famiglie arcobaleno, dimostrando che fare la cosa giusta è possibile e necessario. Con questo atto, Genova si conferma all’avanguardia su temi di inclusione e rispetto.

"Finalmente anche Genova fa la cosa giusta. Domani l’amministrazione comunale riconoscerà ufficialmente i figli e le figlie delle coppie formate da due mamme. È un atto dovuto, ma per troppo tempo negato. Ora è realtà ". Esprime soddisfazione in una nota Arcigay Genova dopo che la sindaca Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arcigay: "Figli nati da due donne, grati a Salis per il riconoscimento. Atto dovuto, per troppo tempo negato"

La sindaca di Genova registrerà i primi riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne, rendendo concreta l'ultima sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto alla doppia ma

