Arbitro Juve Manchester City | designato il fischietto del match Chi dirigerà la terza sfida del Mondiale per Club dei bianconeri

Il tanto atteso match tra Juventus e Manchester City si avvicina: a dirigere questa sfida cruciale del Mondiale per Club è stato designato un arbitro di grande esperienza, pronto a garantire fair play e correttezza. Questa partita, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00, potrebbe decidere il destino delle due squadre nel gruppo, regalando agli appassionati uno spettacolo che promette emozioni e suspense fino all'ultimo calcio.

Arbitro Juve Manchester City: è stato designato il fischietto del match. Chi dirigerà la terza partita dei gironi del Mondiale per Club dei bianconeri. Una sfida di lusso per chiudere in bellezza il girone. Giovedì 26 giugno, alle 21:00 italiane, Juve e Manchester City si affronteranno in un confronto diretto che sa già di fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre, infatti, hanno dominato i primi due incontri del loro raggruppamento, battendo Al Ain e Wydad Casablanca e assicurandosi con un turno d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La partita, quindi, non mette in palio la qualificazione, ma qualcosa di altrettanto importante: il primo posto nel girone, che potrebbe garantire un sorteggio più favorevole nel turno successivo, e il prestigio di battere una diretta concorrente alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com