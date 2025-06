Arbitro Inter River Plate designato il direttore di gara Tantaschev | ecco chi è

L’attesa si fa sempre più intensa per il grande match tra Inter e River Plate, e ora scopriamo i protagonisti della direzione di gara. Il direttore di gara designato è Tantashev, un arbitro uzbeko pronto a guidare questa sfida cruciale del Mondiale per Club. La squadra arbitrale, completa di VAR, promette una partita sotto stretta osservazione e fair play. Ma cosa ci riserverà questa importante sfida? Restate con noi per scoprirlo.

Arbitro Inter River Plate: designato Tantaschev per la partita. Cosa accadrà. Completata la squadra arbitrale che supporterà l’uzbeko Ilgiz Tantashev nella direzione di gara di Inter -River Plate, Matchday 3 del girone E del Mondiale per Club. Ufficializzati anche gli addetti VAR: titolare sarà Khamis Al Marri, arbitro qatariota, mentre gli assistenti saranno l’australiano Shaun Evans e Tatiana Guzman, proveniente dal Nicaragua. I nerazzurri sfidano, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, gli argentini del River Plate nell’ultima giornata del gruppo E. La squadra di Chivu, che ha sostituito in panchina Simone Inzaghi, volato all’Al Hilal dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, fin qui ha raccolto un pareggio all’esordio con il Monterrey e una vittoria per 2-1, in pieno recupero, contro l’Urawa Red Diamonds. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter River Plate, designato il direttore di gara Tantaschev: ecco chi è

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - designato

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Criscitiello: "La Curva e i dirigenti non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c’era da colpire. Sarà rimpianto dal mondo Inter, ma forse oggi è ancora presto per farlo. Vai su Facebook

Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda; Mondiale per Club, la FIFA ha scelto l'arbitro di Inter-River Plate: fischietto affidato all'uzbeko...; Mondiale per Club FIFA 2025, Monterrey - Inter diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1.

Inter-River Plate, designata la squadra VAR: responsabile sarà il qatariota Khamis Al Marri - Completata la squadra arbitrale che supporterà l'uzbeko Ilgiz Tantashev nella direzione di gara di Inter- Lo riporta msn.com

Inter-River Plate, dove vedere (in tv e streaming) la partita del Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e combo per gli ottavi - Contro il River Plate la squadra ereditata da Chivu può qualificarsi agli ottavi di finale. msn.com scrive