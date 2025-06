Araujo Juve clamoroso dalla Spagna | i bianconeri tornano all’attacco? È una richiesta di Tudor | novità sulla clausola Cosa sta succedendo

Il ritorno di Ronald Araujo sulla scena del mercato juventino sta scuotendo le voci di gennaio, con la Juventus pronta a sfidare nuovamente il Barcellona. Secondo quanto riporta Sport, il difensore uruguaiano è nel mirino di Igor Tudor, che vede in lui la chiave per rafforzare la retroguardia. Dopo un primo assalto andato a vuoto, i bianconeri sono decisi a tornare all’attacco: cosa sta succedendo e quali novità emergono sulla clausola?

Araujo Juve, clamoroso dalla Spagna: i bianconeri tornano all’attacco per il difensore del Barcellona. Ultime. Ronald Araujo torna al centro del calciomercato Juve. Come svelato da Sport, il difensore uruguaiano è una scelta precisa di Igor Tudor, che lo considera il rinforzo ideale per guidare la retroguardia bianconera. La Juventus aveva già tentato l’assalto durante l’ultima sessione invernale, con Araujo che aveva preso in considerazione l’addio al Barcellona. Poi il rinnovo fino al 2031, ma con una clausola da un miliardo. Tuttavia, c’è una novità : nei primi dieci giorni di luglio la clausola scende a 70 milioni, aprendo una finestra concreta per provare a chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com