Araghchi, il tessitore del cessate il fuoco e maestro della diplomazia paziente dell’Iran, si distingue per la sua abilità nel navigare tra tensioni e negoziati. Dopo giorni di aspri scontri con Israele, la diplomazia iraniana ha ottenuto un importante risultato mediato da Stati Uniti e Qatar. Con mosse strategiche e una rete internazionale di sicurezza in costruzione, l’Iran si prepara ad uscire dall’angolo, dimostrando che la pazienza e la diplomazia sono le armi più potenti.

La diplomazia iraniana ha incassato un importante risultato con l’ottenimento del cessate il fuoco con Israele mediato da Stati Uniti e Qatar dopo giorni di aspri combattimenti in cui, in parallelo, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha continuato a muoversi per tessere attorno a Teheran una rete internazionale di sicurezza. L’Iran e le mosse per uscire dall’angolo. Alternando mosse diplomatiche e prese di posizione forti, il 62enne diplomatico a capo della politica estera nella presidenza di Masoud Pezeshkian ha promosso il tentativo di rompere il sostanziale isolamento in cui Teheran ha affrontato l’attacco israeliano, privo di solidarietà concreta che non fossero le condanne diplomatiche dei raid da parte di Russia, Cina, mondo arabo e diversi Stati africani e latinoamericani. 🔗 Leggi su It.insideover.com