Apu scatenata sul mercato arriva un innesto d' esperienza | ecco Eimantas Bendzius

L'Apu Udine si rafforza ulteriormente con l'ingaggio di Eimantas Bendzius, un innesto di grande esperienza che porta qualità e maturità al roster. Con questo quinto acquisto straniero, dopo i quattro americani e l'ultimo arrivato Dj Brewton, la squadra punta a scalare nuove vette. Va dunque... preparata a vivere un campionato entusiasmante, dove la solidità e l'esperienza saranno le chiavi del successo.

