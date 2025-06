Apriamo dove tutto chiude La sfida di Bottega Quarticciolo a Roma contro degrado e spaccio

Nel cuore del Quarticciolo, un quartiere di Roma spesso segnato da degrado e spaccio, nasce una vera e propria sfida di rinascita. Qui, cittadini coraggiosi si uniscono per trasformare le difficoltà in opportunità , creando un mercato rionale, un gruppo d’acquisto e una microbirreria: un esempio concreto di resilienza che dimostra come l’unione possa riscrivere il destino della propria comunità .

“Apriamo dove tutto chiude”, la festa al Quarticciolo per gli otto anni della palestra popolare.

Quarticciolo, quella voglia di riscatto nel quartiere dormitorio - Il Messaggero - «Onore al gobbo» c'è scritto su una delle tante saracinesche abbassate, spettro di negozi chiusi ... Segnala ilmessaggero.it