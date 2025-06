Apre negozio di importante brand internazionale dedicato agli artigiani e ai professionisti

Un'apertura che rappresenta un grande passo avanti per artigiani, professionisti e imprese locali. Würth Italia rinnova il suo impegno nel supportare il territorio udinese con un nuovo Würth Store in via Valdagno 41, rafforzando la sua presenza in Friuli Venezia Giulia. Con questo nuovo punto vendita, si apre un mondo di opportunità e servizi dedicati a chi fa dell’artigianalità la propria passione e professione. Un'occasione imperdibile per scoprire tutte le novità e i vantaggi riservati ai clienti del territorio.

Ottime notizie per artigiani, professionisti e imprese del territorio udinese. Würth Italia ha inaugurato un nuovo Würth Store in via Valdagno 41, consolidando ulteriormente la sua presenza in Friuli Venezia Giulia. Si tratta del secondo "negozio dell'artigiano" nella provincia di Udine, l'altro.

