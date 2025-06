Appuntamento in Posta via telefono

Se sei stanco di lunghe code e attese interminabili, ora prenotare il tuo appuntamento in Posta è ancora più facile. Oltre alle tradizionali modalità online, puoi ora chiamare il numero 06.45.26.45.26 per fissare il tuo appuntamento telefonicamente in tutte le sedi di Monza. Un servizio pensato per semplificare la tua giornata e rendere l’esperienza postale più efficiente e comoda. Prenota subito il tuo slot e risparmia tempo!

L’appuntamento in Posta potrà essere preso anche per telefono, oltre alle prenotazioni tramite App o dal sito aziendale in 35 sedi. Da oggi, per prenotare l’operazione allo sportello in tutti gli uffici postali di Monza è possibile prendere appuntamento anche al telefono, riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Basta contattare il numero 06.45.26.45.26 per prenotare l’appuntamento in tutti gli 8 uffici postali della città di Monza e in altri 27 uffici dotati del totem per gestore delle attese. La nuova modalità è pensata per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono ottenere più facilmente la prenotazione del loro turno all’ufficio postale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appuntamento in Posta via telefono

