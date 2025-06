Apple svela a Milano la sua installazione per il Pride Month | il significato di I am who I am

In occasione del Pride Month, Apple porta a Milano un’installazione emozionante e significativa nel cuore della città. Curata da Francesco Poroli, questa mostra invita a riflettere sul messaggio “I am who I am”, celebrando l’autenticità e l’identità di ogni individuo. Un’esperienza visiva e culturale che lascia il segno, visitabile fino al 30 giugno presso l’Apple Store di Piazza Liberty. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa iniziativa coinvolgente.

Apple ha presentato un'installazione dedicata al Pride Month nel suo Apple Store di Piazza Liberty, in centro a Milano. Il progetto è visitabile fino al 30 giungo ed è stato curato da Francesco Poroli, direttore di Illustri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

