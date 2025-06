Appello green di 2mila cittadini | Tiglio non ti taglio

In un gesto di forte impatto simbolico, oltre 2000 cittadini hanno partecipato all'appello "Tiglio non ti taglio", un flash mob che ha unito la comunità nella difesa degli 11 tigli di piazza delle Associazioni. Mentre il consiglio comunale si riuniva in Municipio, gli attivisti hanno manifestato fuori, lanciando un chiaro messaggio di tutela e rispetto per il patrimonio verde della città. La loro voce vuole essere ascoltata: il verde pubblico merita attenzione e cura, non sacrifici.

Un flash mob che rappresenta, simbolicamente, anche l’ultimo saluto agli 11 tigli di piazza delle Associazioni, destinati ad essere abbattuti per fare spazio al restyling di quella stessa piazza. E così ieri sera, mentre in Municipio si svolgeva una riunione del consiglio comunale, gli attivisti del comitato " Tiglio non ti taglio " hanno manifestato all’esterno del palazzo comunale per tornare ad esprimere il loro dissenso rispetto al progetto di riqualificazione di piazza delle Associazioni. Un programma che prevede l’eliminazione delle attuali piante, al posto delle quali verranno piantumati nuovi alberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appello green di 2mila cittadini: "Tiglio non ti taglio"

