Appello del Papa | la comunità internazionale non dimentichi la Siria

In un appello commovente, Papa Leone XIV invita la comunità internazionale a non dimenticare la sofferenza della Siria, colpita recentemente da un vile attentato contro la comunità greco-ortodossa di Damasco. Mentre affidiamo le vittime alla misericordia di Dio, il Papa ricorda l'importanza di solidarietà e fede in tempi di crisi. È fondamentale che il mondo si unisca per portare pace e speranza a questa regione martoriata.

Città del Vaticano, 25 giu. (askanews) - "Domenica scorsa è stato compiuto un vile attentato terroristico contro la comunità greco ortodossa nella chiesa di Mar Elias a Damasco. Affidiamo le vittime alla misericordia di Dio e eleviamo le nostre preghiere per i feriti e i familiari, ai cristiani del Medio Oriente dico: vi sono vicino, tutta la chiesa vi è vicina". Così Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di stamane in piazza San Pietro. "Questo tragico avvenimento richiama la profonda fragilità che ancora segna la Siria dopo anni di conflitti e di instabilità e, quindi, fondamentale - ha concluso il Pontefice - che la comunità internazionale non distolga lo sguardo da questo Paese ma continui a offrirgli sostegno attraverso gesti di solidarietà e con un rinnovato impegno per la pace e la riconciliazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appello del Papa: la comunità internazionale non dimentichi la Siria

