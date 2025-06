Appartamenti e aziende sequestrate alle mafie due quintali di droga | un anno di lavoro della guardia di finanza

Durante il primo anno, le Fiamme Gialle di Monza e Brianza hanno sequestrato appartamenti e aziende alle mafie, oltre a due quintali di droga, testimonianza di un impegno incessante contro il crimine. In vista del 251° anniversario del Corpo, celebrato questa sera in Arengario, i finanzieri riflettono sui risultati ottenuti, simbolo di una lotta quotidiana per la legalità e la sicurezza della nostra comunità .

Le fiamme gialle di Monza e Brianza festeggiano il 251esimo anniversario di fondazione del Corpo nel corso della tradizionale cerimonia che si svolgerà stasera, dalle 19.30, in Arengario. Intanto i finanzieri hanno tirato le somme dell'intensa attività messa in campo in Brianza dal primo gennaio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: appartamenti - aziende - sequestrate - mafie

Negozi, ex aziende agricole e appartamenti: dentro i palazzi della Chiesa di Milano - resti di questa storica azienda agricola raccontano di un passato ricco di tradizione e dedizione. Ora, quei locali si trasformano in negozi ex aziende agricole e appartamenti all’interno dei suggestivi palazzi della chiesa di Milano, custodi di una storia affascinante che merita di essere riscoperta e valorizzata.

Beni confiscati, Buscemi (Cgil) rilancia la proposta del prefetto Serve una sinergia pubblico-privato; No alla vendita dei beni confiscati. Niente regali alle mafie e ai corrotti; Contrasto alla Mafia, Veneziano maglia nera: più sequestri qui che altrove in Veneto.

Che fine fanno le imprese sequestrate alla mafia? - Il Post - Il giornalista Luigi Dell’Olio ha raccontato sul sito Repubblica cosa succede alle aziende sequestrate dallo stato alla criminalità organizzata. Secondo ilpost.it

Aziende sequestrate alla mafia, i lavoratori virtuosi vanno tutelati. La sfida è capire come - Il Fatto Quotidiano - l’art 41 del Codice in materia di gestione delle aziende sequestrate, ... Segnala ilfattoquotidiano.it