Appalti pubblici la proposta per usare l' intelligenza artificiale contro la corruzione

L'innovazione digitale sta rivoluzionando il mondo degli appalti pubblici, portando trasparenza e efficienza senza precedenti. Con la recente approvazione di un ordine del giorno nel ddl AI, il governo si impegna a integrare l'intelligenza artificiale nelle procedure di appalto, contrastando la corruzione e migliorando i processi decisionali. È un passo deciso verso un'amministrazione più moderna e affidabile, che cambierà radicalmente il modo di gestire le risorse pubbliche.

Nel corso della discussione sul ddl AI, è stato approvato un ordine del giorno firmato dal deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina che impegna il governo ad implementare l’impiego dell'AI nelle procedure di appalto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Appalti pubblici, la proposta per usare l'intelligenza artificiale contro la corruzione

