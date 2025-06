Anziana donna colta da malore resta a terra in casa | salvata dalla prontezza di un agente della Polizia Locale Il plauso del sindaco di Valmontone

Un gesto di eroismo e prontezza ha salvato una vita a Valmontone: un agente della polizia locale, intervenendo con tempestività, ha evitato il peggio ad un’anziana donna colta da malore e rimasta a terra in casa. Un esempio di coraggio che ha meritatamente ricevuto il plauso del sindaco. La vicenda dimostra come l’attenzione e la reattività delle forze dell’ordine possano fare la differenza tra vita e morte. Ecco come si è svolto l’intervento.

L'allarme è scattato quando è stata segnalata una perdita d'acqua in un locale situato in piazza Giusto de Conti. Le prime verifiche hanno evidenziato che l'acqua proveniva dall'appartamento situato al piano superiore, dove risiedeva l'anziana donna. L'agente ha tentato di entrare in contatto con la signora attraverso il citofono, ma senza successo.

