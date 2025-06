anusca la nuova squadra ecco la giunta esecutiva

Una giornata storica per Anusca, con una partecipazione record di oltre 500 soci da tutto il Paese. La grande affluenza ha sancito un entusiasmo condiviso e una forte volontà di innovare e consolidare il ruolo dell’Associazione. Con il nome di Renzo Calvigioni alla guida, il prossimo quadriennio promette un futuro ricco di prospettive e impegno. Il nuovo cammino di Anusca sta per cominciare, segnando un capitolo entusiasmante e ricco di sfide.

Affluenza record di oltre 500 soci provenienti da ogni angolo d’Italia per l’elezione del presidente e delle cariche sociali per il prossimo quadriennio 2025-2029 di Anusca. Il futuro dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ripartirà, come anticipato domenica su queste colonne, dal nome di Renzo Calvigioni, 71 anni, responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Corridonia dal 1989 al 2016, entrato nell’orbita di Anusca quasi trent’anni fa, da più di venti relatore ad ogni convegno nazionale dell’Associazione ed Esperto Anusca. Il momento elettorale è stato preceduto dalla riunione del Consiglio generale uscente per l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it