Antonio Baldelli FdI non le manda a dire a Matteo Ricci | Usa il metodo don Basilio Menagramo di professione

Antonio Baldelli, energico esponente di FDI, non ha paura di sfoderare ironia e argomentazioni taglienti per rispondere a Matteo Ricci, accusandolo di interpretazioni faziose sui dati di Bankitalia relativi alle Marche. Con il metodo don Basilio menagramo di professione, Baldelli smaschera le ambiguità e invita a un dibattito più onesto e trasparente. La posta in gioco è alta: quale verità emergerà nel confronto?

ROMA – Non le manda di certo a dire l’onorevole marchigiano Antonio Baldelli a Matteo Ricci, reo secondo lui di aver fornito una lettura faziosa e di parte sui dati giunti da Bankitalia a riguardo delle Marche. E per farlo usa importanti referenze e tanta ironia. «L’interpretazione che Matteo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Antonio Baldelli (FdI) non le manda a dire a Matteo Ricci: «Usa il metodo don Basilio. Menagramo di professione»

In questa notizia si parla di: matteo - antonio - baldelli - manda

Parma-Napoli, un clamoroso dato manda su tutte le furie Antonio Conte - Dopo la sorprendente partita tra Parma e Napoli, un dato clamoroso ha scatenato la furia di Antonio Conte.

Il decreto sicurezza è un’aspirina data per curare la polmonite. Non mette mano alla certezza della pena, non manda finalmente in galera i delinquenti, non dà la certezza alle forze dell’ordine di mandare in galera chi viene arrestato. Sono interventi blandi, ne Vai su Facebook

Baldelli: "Cinque domande per Ricci, risponda su Santini e caso sponsorizzazioni" - Il Resto del Carlino - Il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli presenta cinque quesiti all’ex sindaco di Pesaro, ora eurodeputato, chiedendo maggiore trasparenza sulla ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Matteo Ricci e il cambiamento nelle marche: la replica di Antonio Baldelli sui risultati delle amministrazioni PD - Matteo Ricci, europarlamentare dem e candidato presidente della regione Marche, ha parlato di cambiamento. Da gaeta.it