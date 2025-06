Antonino Cannavacciolo è lo chef più influente d' Italia secondo Forbes

Antonino Cannavacciuolo, il re della cucina italiana e volto amato di Villa Crespi, conquista ancora una volta il podio: secondo Forbes è lo chef più influente d’Italia nel 2025. Con la sua passione e innovazione, Cannavacciuolo incarna il talento che trascende i fornelli, portando l’Italia nel cuore del mondo culinario globale. La sua vittoria nella classifica Most Powerful Chef conferma il suo ruolo di icona indiscussa, lasciando aperta la strada a nuove eccellenze da scoprire.

É Antonino Cannavacciulo lo chef più influente d'Italia, almeno per quest'anno, secondo Forbes. Lo chef stellato di Villa Crespi, campano di origini ma novarese d'adozione, si è infatti classificato al primo posto nell'edizione 2025 della classifica Most Powerful Chef, il riconoscimento che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Antonino Cannavacciolo è lo chef più influente d'Italia secondo Forbes

“In Italia i giovani fanno le aste online per scarpe a 560 euro. Ma quei soldi spendeteli per andare da Cracco, imparate qualcosa!”: così chef Cannavacciuolo - In Italia, i giovani spendono fino a 560 euro per aste online di scarpe, ma potrebbero investire quel denaro per imparare da grandi chef come Cracco o Cannavacciuolo.

