Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 25 Giugno 2025

Preparati a scoprire cosa riserva questa emozionante puntata di Beautiful in onda oggi, 25 giugno 2025, su Canale 5 alle 13:40. Con colpi di scena e momenti intensi, Ridge e Brooke si precipitano in ospedale mentre Donna vive un momento di grande apprensione. La suspense cresce: cosa succederà a Eric? Non perderti le anticipazioni complete su Zon.it e resta con noi per tutte le novità!

Anticipazioni: una nuova e sorprendente¬†puntata¬†di¬† Beautiful ¬†sta per essere trasmessa sugli schermi di¬† Canale 5 ¬†a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadr√† e segui Le nostre¬†anticipazioni¬†su¬† Zon.it. . Ridge e Brooke raggiungono Donna in ospedale. Lei, disperata, attende notizie fuori dalla stanza dove Eric √® stato ricoverato. A casa di Eric, gli altri si chiedono intanto cosa possa aver provocato il cedimento improvviso e se possa essere stata l‚Äôemozione per aver scoperto la verit√† sulla sfida con Ridge o l‚Äôaver intuito che tutti fossero a conoscenza delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Zon.it ¬© Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Giugno 2025

In questa notizia si parla di: anticipazioni - beautiful - puntata - giugno

Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 giugno 2025: Deacon fa infuriare Hope! - Il 4 giugno 2025, "Beautiful" promette colpi di scena e tensione. Deacon, con il suo carattere iconico, sfiderà Hope, rivelando la sua insoddisfazione nei confronti di Thomas.

State vedendo #lanottenelcuore? Nella puntata del 27 giugno: Sevilay decide di lasciare Cihan >>> https://www.ilsipontino.net/la-notte-nel-cuore-anticipazioni-puntata-27-giugno-sevilay-lascia-cihan-durante-il-matrimonio/ Vai su Facebook

#beautiful Vai su X

Beautiful, le trame della settimana dal 30 giugno al 6 luglio; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 giugno; Beautiful: anticipazioni martedì 24 giugno! Eric è commosso, momento importante per Zende.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2025: Eric sviene davanti a tutti e va in coma! - Nell'episodio della Soap Eric avrà un altro malore e stavolta non riuscirà a riprendersi. Segnala msn.com

Beautiful, anticipazioni domani 25 giugno: Steffy, mai così fragile - La soap americana torna con una puntata carica di tensione emotiva, tra lacrime, paure e sentimenti che traboccano ... Da informazione.it