Anticiclone Pluto sull’Italia caldo e aumento delle temperature poi i temporali | le previsioni meteo

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore record grazie all’anticiclone africano Pluto, che tra il 27 e il 30 giugno porterà massime fino a 40°C in Sardegna e oltre 36°C in molte regioni. Tuttavia, il cielo non sarà sempre sereno: forti temporali sono previsti al Nord, creando un mix di calore intenso e pioggia improvvisa. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per affrontare al meglio questa estate intensa e imprevedibile.

L’anticiclone africano Pluto raggiungerà la sua massima potenza tra giovedì 27 e domenica 30 giugno, con temperature roventi fino a 40°C in Sardegna e picchi di 36-38°C in molte città italiane. Ma attenzione: nonostante il caldo, sono attesi forti temporali al Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

