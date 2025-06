Anticiclone Pluto in arrivo | il trucco anti caldo dalla base al mascara

L’anticiclone Pluto sta portando temperature torride, ma niente paura: con i giusti accorgimenti, il trucco rimarrà impeccabile anche sotto il sole cocente. La chiave è scegliere prodotti leggeri, a lunga tenuta e dalla texture impalpabile, perfetti per un look naturale e fresco. Ora che sta per arrivare il grande caldo, scopriamo insieme i segreti per un make-up estivo che resiste alle alte temperature senza rinunciare all’eleganza.

Make-up impeccabile e temperature importanti, due elementi difficili da bilanciare, ma realizzare un trucco anti caldo è più semplice di quanto si possa immaginare. L'ideale è utilizzare pochi prodotti, pensati per la stagione estiva o comunque dalle texture leggere, caratterizzati da formule impalpabili che si fondono completamente con la pelle e le conferiscono un aspetto luminoso e naturale. Scopriamo quali sono nel dettaglio, ora che sta arrivando il primo caldo africano dell'estate, con l'anticiclone Pluto. La prima ondata di calore di una lunga serie. Trucco anti caldo: le basi, leggere ma ad alta protezione.

