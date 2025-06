Anthropic ha vinto una battaglia legale fondamentale per il futuro dell' AI

In un'importante vittoria legale, Anthropic ha conquistato un traguardo decisivo per il mondo dell’intelligenza artificiale. Un giudice ha stabilito che l’utilizzo di materiali coperti da copyright per il training dei modelli è lecito, ma ha anche riconosciuto che l’azienda ha scaricato contenuti illegalmente. Questa sentenza apre nuove opportunità e sfide per il settore, segnando un passo cruciale nel percorso verso un futuro più regolamentato e innovativo.

