ansedonia 40 immobili inagibili avviati gli accertamenti

Ansedonia, gioiello della costa grossetana, si prepara a un importante passo avanti nella tutela del suo patrimonio immobiliare. Il Comune di Orbetello ha infatti avviato 40 procedimenti di inagibilitĂ per altrettanti immobili privati, segnando un impegno concreto per la sicurezza e la riqualificazione del territorio. Proprietari avranno 30 giorni per presentare osservazioni: un momento cruciale per garantire trasparenza e collaborazione nel futuro di questa affascinante localitĂ .

Ansedonia (Grosseto), 25 giugno 2025 – Quaranta immobili inagibili. Il Comune di Orbetello ha avviato 40 procedimenti di dichiarazione di inagibilità per altrettanti immobili privati situati ad Ansedonia. I proprietari interessati avranno adesso 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e integrare la documentazione già richiesta dagli uffici comunali. "Nei mesi scorsi – fa sapere l'amministrazione – è stata condotta un'attenta attività di verifica su numerosi immobili privati presenti nella zona, con l'obiettivo di accertarne l'agibilità. Sono stati richiesti, tra l'altro, i certificati di abitabilità e i documenti che attestano il regolare allaccio alle fognature pubbliche".

