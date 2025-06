Annullato arresto per il 16enne che accoltellò la madre nel Casertano

Una svolta sorprendente scuote il caso del 16enne pakistano arrestato nel Casertano: la Cassazione annulla l’arresto e rinvia al Tribunale per i minori di Napoli. Dopo un'indagine difensiva accurata, emergono nuove ipotesi che potrebbero cambiare radicalmente il destino del giovane, coinvolgendo anche i fratelli. La giustizia si prepara a riconsiderare un episodio inquietante, offrendo una speranza di giustizia più equa e approfondita.

La corte di Cassazione ha annullato – con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli – la misura cautelare in carcere per il minorenne pakistano che lo scorso 26 marzo fu arrestato nel Casertano per tentato omicidio nei confronti della madre. A seguito di indagini difensive eseguite dal legale del giovane, l'avvocato Luigi Ferrandino, spunta ora l'ipotesi che il ragazzo, e forse anche i suoi fratelli, possa essere stato avvelenato con un mix di droghe mentre si trovava nella casa famiglia dove è avvenuto l'accoltellamento. Il giovane, che ha16 anni, assieme ai due fratelli e alla sorellina ha accusato la madre di abusi sessuali nei loro confronti.

