Annullata la laurea in Medicina dopo 12 anni | Mancano 8 esami dell’Erasmus

Dopo dodici anni di impegno e sacrifici, una giovane specializzanda in Anestesia e Rianimazione si trova di fronte a una batosta inaspettata: il Consiglio di Stato ha annullato il suo titolo di laurea in Medicina e Chirurgia, a causa di otto esami mai sostenuti. Un caso che solleva interrogativi sulla gestione degli esami e sulla tutela degli studenti. La storia di questa donna mette in luce le complessità del sistema universitario italiano, lasciando aperta una riflessione sulla giustizia e sulle sfide del percorso formativo.

Dopo 12 anni dalla sua laurea in Medicina e Chirurgia, il Consiglio di Stato le ha annullato il titolo perché otto esami non risultano sostenuti. Tra questi ci sono esami piuttosto importanti come anatomia umana, medicina legale, psichiatria e psicologia clinica. È successo ex studentessa e ora specializzanda in Anestesia e Rianimazione all’ Università di Bari. Sono appunto otto gli esami fantasma che non risultano sostenuti ai tempi dell’Erasmus tra il 2007 e il 2009 all’Università di Valladolid in Spagna. Non c’è alcuna documentazione che li attesti e per l’Università di Bari, Alma mater dell’ex studentessa, non esistono nella carriera della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Annullata la laurea in Medicina dopo 12 anni: “Mancano 8 esami dell’Erasmus”

