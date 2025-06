Anno di prova docenti cosa devono fare i Dirigenti e il comitato di valutazione | tutti i modelli da scaricare e guide COMPLETO

Se sei un dirigente scolastico o un membro del comitato di valutazione, il percorso dell’anno di prova dei docenti rappresenta un momento cruciale per garantire qualità e crescita professionale. Scopri tutte le attività da svolgere, i modelli da scaricare e le guide complete per affrontare ogni fase con sicurezza. Nei prossimi paragrafi, ti guideremo passo passo attraverso le procedure e le risorse indispensabili per gestire efficacemente il percorso formativo nel 2024/2025.

Nel corso dell’anno scolastico 20242025, le attività legate all’anno di formazione e prova interessano docenti con diversi status contrattuali: a tempo indeterminato, neoassunti a tempo determinato in base a differenti normative, compresi i percorsi da GPS di prima fascia. Le fasi conclusive del percorso – colloquio, test finale, prova disciplinare e lezione simulata – si concluderanno tra . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anno di prova docenti, cosa devono fare i Dirigenti e il comitato di valutazione: con modelli da scaricare e guide. IN AGGIORNAMENTO - Se sei un dirigente scolastico o un membro del comitato di valutazione, è essenziale conoscere a fondo le procedure e i modelli aggiornati per accompagnare correttamente i docenti nell’anno di prova 2024/2025.

