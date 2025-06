Anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle Sportelli | Al servizio dei cittadini e della legalità

Celebrare 251 anni di impegno e dedizione significa onorare un'istituzione che da sempre è al fianco dei cittadini e della legalità. La Guardia di Finanza, con il suo spirito di servizio, continua a essere un baluardo di sicurezza e giustizia nel territorio sannita. Il comandante Michele Sportelli, con orgoglio, ha ribadito: “Siamo sulla strada giusta e sono onorato di rappresentare il territorio sannita”. Un impegno che prosegue, per un domani ancora più sicuro e giusto.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Siamo sulla strada giusta e sono onorato di rappresentare il territorio sannita”. Il Comandante provinciale della Guardia di finanza, Michele Sportelli ha presenziato con il Prefetto Raffaela Moscarella alla celebrazione del 251° Anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle che si sono svolte nel salone di rappresentanza della Prefettura di Benevento. Alla Cerimonia erano presenti le massime autorità provinciali, gli ufficiali, civili e militari con i gonfaloni del Comune di Benevento Medaglia d’oro al Valor Civile e della Provincia. La cerimonia si è aperta con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stata arricchita dai contributi musicali offerti dal Liceo Guacci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle, Sportelli: “Al servizio dei cittadini e della legalità”

In questa notizia si parla di: anniversario - fondazione - fiamme - gialle

In occasione del 2 giugno, l'ambasciatore italiano a Kiev Carlo Formosa ha ospitato le celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. - Il 2 giugno, una data che risuona di orgoglio e unità, ha visto l'Ambasciatore italiano a Kiev, Carlo Formosa, celebrare il 79esimo anniversario della Repubblica con un gesto simbolico straordinario: il tricolore italiano proiettato sul monumento alla Madre Patria.

CERIMONIA A MATERA PER 251° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: REPORT, BILANCIO ATTIVITÀ GENNAIO-MAGGIO 2025, RICOMPENSE AI MILITARI FIAMME GIALLE, FOTO Vai su Facebook

Translate postCERIMONIA A MATERA PER 251° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: REPORT, BILANCIO ATTIVITÀ GENNAIO-MAGGIO 2025, RICOMPENSE AI MILITARI FIAMME GIALLE, FOTO Vai su X

Fiamme gialle in festa per il 251esimo anniversario di fondazione; L’Aquila: festa per 251° anniversario fondazione del Corpo delle Fiamme Gialle; Le Fiamme Gialle savonesi hanno celebrato il 251° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza..

Le Fiamme Gialle festeggiano 251 anni con i numeri: nell’ultimo anno e mezzo 45.000 interventi contro gli illeciti economici - I dati presentati oggi durante le celebrazioni del 251° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Da torinoggi.it

Fiamme gialle in festa per il 251esimo anniversario di fondazione - In occasione della cerimonia per i 251 anni di fondazione della Guardia di finanza, il comando provinciale ha ospitato le celebrazioni. Scrive primacomo.it