Annegamento nei bambini | come intervenire e cosa fare

L’estate porta gioia e divertimento, ma anche rischi nascosti come l’annegamento nei bambini. Con una vigilanza attenta, l’uso appropriato dei dispositivi galleggianti e un’adeguata formazione al nuoto, possiamo ridurre i pericoli. Sapere come intervenire tempestivamente in caso di emergenza è fondamentale per salvare una vita. Ecco tutto ciò che devi sapere su come prevenire e gestire questa grave evenienza. Continua a leggere.

Con l’estate aumenta il rischio di annegamento nei bambini, anche in pochi centimetri d’acqua. Bastano pochi secondi e la distrazione di un adulto. Sorveglianza costante, uso corretto dei dispositivi galleggianti e insegnamento del nuoto sono fondamentali per prevenire. In caso d’emergenza, agire subito e correttamente può salvare una vita. Ecco cosa fare e cosa evitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La domanda se i bambini (e anche gli adulti) possano fare il bagno subito dopo aver mangiato è molto comune e spesso genera dubbi e paure. La vera preoccupazione dei bambini al mare (o al lago, fiume, piscina ecc.) è l'annegamento!

Floatee: la maglietta salvavita che protegge i bambini dall'annegamento

