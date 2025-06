Anna Tatangelo incinta il fratello rivela tutto sul fidanzato e lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio!

Anna Tatangelo sorprende tutti con un dolce annuncio di gravidanza, condividendo un’immagine che trasmette emozione e riservatezza. Mentre lei sceglie il silenzio, i fratelli Maurizio e Giuseppe rivelano qualche dettaglio in più, accendendo i riflettori sulla nuova avventura della cantante e lasciando i fan curiosi di scoprire chi sia il fortunato papà, tra gossip e frecciatine pungenti. La verità sta per emergere, e il mondo non aspetta altro che svelarla.

Un pancione in primo piano e una frase dolce: « Un altro nuovo inizio che la vita mi dona ». Con questo scatto sui social Anna Tatangelo ha annunciato al mondo la sua gravidanza, lasciando i fan senza parole. Nessun clamore, nessun nome svelato: solo tanta emozione e riservatezza. Ma se lei ha preferito il silenzio, ci hanno pensato i fratelli Maurizio e Giuseppe a raccontare qualche dettaglio in più, svelando non solo l’identità del futuro papà – Giacomo Buttaroni – ma anche qualcosa che sembra riecheggiare un passato ancora vivo nella memoria di molti: quello con Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo tace, ma i suoi fratelli vuotano il sacco su Giacomo Buttaroni: ecco cosa hanno rivelato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Tatangelo incinta, il fratello rivela tutto sul fidanzato e lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio!

Anna Tatangelo incinta del primo figlio con Giacomo Buttaroni, parla il fratello: "Stanno insieme da alcuni mesi"

