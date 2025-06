Anna Tatangelo il fratello | Lei e Giacomo insieme da mesi La frecciata a D’Alessio

Anna Tatangelo sorprende tutti annunciando una dolce attesa, alimentando entusiasmo e curiosità tra i fan. La cantante, ormai da mesi innamorata di Giacomo Buttaroni — suo compagno e ora futuro papà — ha trovato serenità lontano dal mondo dello spettacolo. Il fratello Giacomo, con affetto, conferma che la relazione è solida e senza complicazioni. Ma cosa riserva il futuro per questa famiglia felice? Restate sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti!

🔗 Leggi su Dilei.it