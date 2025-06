Anita Gastaldi | Nel 2024 non ero pronta ora sì Lavoro sui misti ma sto imparando anche i 200 sl

Anita Gastaldi, talento emergente del nuoto italiano, si sta preparando con determinazione per il 2024. Dopo aver conquistato il secondo posto sui 100 farfalle e sui 200 misti ai Campionati Assoluti, sta ampliando le sue competenze, affrontando anche i 200 stile libero. La sua passione e dedizione promettono grandi risultati: Anita non si ferma e il suo percorso è solo all’inizio. Il futuro del nuoto italiano si illumina con il suo entusiasmo e talento.

Anita Gastaldi è uno dei nomi emergenti del nuoto italiano, ad aprile ha concluso al secondo posto sui 100 farfalle e sui 200 misti ai Campionati Assoluti, meritandosi il pass per i Mondiali. La classe 2003 si è raccontata durante l’ultima puntata di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Nuoto a Torino, prima nuotavo nella mia cittĂ , poi mi sono spostata in un paese vicino e due anni fa ho seguito il mio allenatore a Torino, è Fabrizio Clary. Prima nuotavo in una piccola piscina da 25 metri, senza fari doppie e palestra, era un nuotare un po’ base, non ero abituata a certi ritmi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anita Gastaldi: “Nel 2024 non ero pronta, ora sì. Lavoro sui misti, ma sto imparando anche i 200 sl”

Bra omaggia Anita Gastaldi, vincitrice di 4 medaglie (oro nei 200 m misti) alle Universiadi in Cina - Questa mattina (martedì 29 agosto 2023, la Giunta comunale di Bra ha ricevuto la giovane nuotatrice azzurra Anita Gastaldi (classe 2003), per congratularsi con l’atleta braidese per gli splendidi ... Si legge su cuneo24.it

Nuoto, Anita Gastaldi da sogno: 2° posto nei 200 misti e pass Mondiale! - È quella della nuotatrice braidese Anita Gastaldi che allo Stadio del Nuoto di Riccione è stata protagonista di un’incredibile impresa sportiva. Secondo targatocn.it