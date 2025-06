Animali introdotti nei terreni altrui a Caronia con minacce fratelli allevatori nei guai per pascolo abusivo

A Caronia, una vicenda che mette in luce i rischi dell’uso improprio del territorio: due fratelli sono finiti sotto accusa per estorsione e pascolo abusivo, minacciando gli affittuari per far pascolare i loro animali sui terreni altrui. Un episodio che solleva questioni di legalità e rispetto ambientale, dimostrando quanto sia importante tutelare i diritti di tutti nel rispetto delle leggi e del territorio.

