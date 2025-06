Animali il caldo può ucciderli | al via la campagna estiva con pratici consigli

Con l’arrivo dell’estate, proteggere i nostri amici a quattro zampe diventa una priorità. Il caldo estremo può mettere a rischio la loro salute e la loro vita se non si adottano le giuste precauzioni. La campagna estiva di LNDC Animal Protection a Bergamo offre consigli pratici per garantire sicurezza e benessere ai nostri animali in questa stagione calda. Scopri come salvaguardare i tuoi amici pelosi quest’estate!

Bergamo. Con l'arrivo dell'estate, le giornate si allungano e il desiderio di trascorrere più tempo all'aperto cresce, sia per noi che per i nostri animali familiari. Ma il caldo, il sole cocente e l'asfalto rovente non sono solo fastidi stagionali: per cani e gatti possono trasformarsi in veri e propri pericoli. Ecco che LNDC Animal Protection, una tra le più grandi associazioni italiane impegnate nella lotta a protezione degli animali e contro le ingiustizie operate dall'uomo, lancia un messaggio: il miglior "fattore di protezione" per il tuo animale sei tu. Non dobbiamo necessariamente essere tutti veterinari o esperti per salvaguardare la salute dei nostri compagni.

