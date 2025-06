Angelo Mangiante | Sinner arriva dopo la finale di Parigi e chiede scusa Dice | ho pianto 15 minuti

Dopo il battito intenso della finale di Parigi, Angelo Mangiante rivela un lato inaspettato di Sinner: le sue lacrime di 15 minuti e le scuse sinceri. Un momento di umanità che arricchisce la sua storia sportiva e personale. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro quel gesto e come il giovane talento si sta preparando a riscrivere il suo futuro nel tennis. Continua a leggere per un ritratto autentico del campione.

Angelo Mangiante, volto noto di Sky, ha raccontato cosa accaduto con Sinner nell'intervista successiva alla finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: angelo - mangiante - sinner - finale

9 partite perse in un anno e mezzo. Prima volta dopo 8 tornei in cui non arriva in finale. Più tutti gli altri record che ha fatto (e che farà). Non si tratta di idolatria,ma di portare verso rispetto per lui che è prima di tutto una persona oltre che un’atleta. #Sinner Vai su X

CONTINUA LA FAVOLA DI BOISSON Lois Boisson conquista un posto in semifinale battendo Mirra Andreeva in due set: la francese sfiderà Coco Gauff Vai su Facebook

Angelo Mangiante: Sinner arriva dopo la finale di Parigi e chiede scusa. Dice: ho pianto 15 minuti; Sinner, il retroscena sulla finale di Parigi e le lacrime nello spogliatoio: la rivelazione di Mangiante sul tifo contro; Sinner distrutto dopo la sconfitta con Alcaraz al Roland Garros, il retroscena: «Ha pianto un quarto d'ora neg.

Angelo Mangiante: “Sinner arriva dopo la finale di Parigi e chiede scusa. Dice: ho pianto 15 minuti” - Angelo Mangiante, volto noto di Sky, ha raccontato cosa accaduto con Sinner nell'intervista successiva alla finale del Roland Garros ... Lo riporta fanpage.it

Sinner, il retroscena sulla finale di Parigi e le lacrime nello spogliatoio: la rivelazione di Mangiante sul tifo contro - Tutto il dispiacere e la tristezza di Sinner non solo per la finale del Roland Garros persa con Alcaraz, ma anche per il tifo contro a Parigi nelle rivelazioni di Mangiante ... Riporta sport.virgilio.it