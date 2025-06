Angelino da vendere l’Arabia insiste ma c’è di più | occhio all’Atletico Madrid

Il mercato della Roma accelera con decisione: l’attenzione è tutta su Angelino, mentre l’ombra dell’Atletico Madrid continua a inquietare. Con meno di una settimana per chiudere i discorsi con la UEFA e rimpinguare le casse, i giallorossi devono fare cassa prima di luglio. Tra cessioni e nuovi arrivi, il club lavora sodo, pronto a scatenarsi sul mercato per rafforzarsi e scrivere un nuovo capitolo di successo.

Meno di una settimana per la Roma per chiudere i discorsi pendenti con la UEFA, almeno per questa sessione di mercato. Tante preziose cessioni in questo mese, soldi freschi da esuberi come Le Fée, Dahl e Zalewski, ma non bastano. Serve un incasso importante prima dell’inizio di luglio, quando il club giallorosso vorrà poi scatenarsi sul fronte entrate ( Kessié nuova idea nel mezzo ), e il designato a partire e quell’Angelino ormai identificato come sacrificio necessario per far quadrare i conti. Sicuramente un peccato perdere un esterno sinistro che negli ultimi due anni è stato tra i migliori nel suo ruolo, ma dei big risultava sicuramente il meno doloroso da lasciar andare, posto che Svilar e N’Dicka sono due punti fermi che il club non vuole toccare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Angelino da vendere, l’Arabia insiste ma c’è di più: occhio all’Atletico Madrid

In questa notizia si parla di: angelino - vendere - arabia - insiste

Non solo Angelino, l’Arabia tenta El Shaarawy e Gollini: la Roma trema - una squadra ancora più solida e performante, puntando su rinforzi di qualità per affrontare le sfide della nuova stagione.

Roma, Angelino in Arabia in sospeso: può saltare tutto - MSN - si è improvvisamente trasformato in una corsa contro il tempo per non rinviarlo o addirittura farlo saltare. Scrive msn.com

Roma, Angelino in Arabia in sospeso: può saltare tutto - Corriere dello Sport - Roma, Angelino in Arabia in sospeso: può saltare tutto I dirigenti hanno l'accordo economico con l'Al- Scrive corrieredellosport.it