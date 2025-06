Angelina Mango il post dall' Isola di Wight | Non so molto bene chi sono ma sto iniziando a capire cosa mi piace

Scopriamo insieme il talento emergente Angelina Mango, che dall’Isola di Wight condivide emozioni sincere e spontanee. La sua esperienza tra la folla, invece di esibirsi sul palco, rivela un lato autentico e coinvolgente dell’artista. Un momento di crescita e scoperta che ci avvicina alla sua musica e alla sua personalità. È solo l’inizio di un viaggio musicale da seguire con attenzione...

«Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio» racconta la cantante su Instagram. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Angelina Mango, il post dall'Isola di Wight: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace»

Antonello Venditti: «Il meccanismo dei talent è infernale. I giovani cantanti come Sangiovanni e Angelina Mango sono fragili e finiscono nel frullatore» - Antonello Venditti, con il suo tour commemorativo dei 40 anni di «Cuore», rivela come i talent e le luci della ribalta possano essere un doppio filo, fragile e spietato.

