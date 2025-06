angela celentano si riapre la pista turca

Angela Celentano, la bambina scomparsa sul Monte Faito nel 1996 all'età di soli 3 anni, torna sotto i riflettori con una svolta sorprendente: le nuove indagini sulla “pista turca”. Dopo anni di silenzio e mistero, il gip del Tribunale di Napoli ha deciso di approfondire le dichiarazioni di Vincenza Trentinella, aprendo uno spiraglio di speranza e di curiosità su uno dei casi più irrisolti della cronaca italiana. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Angela Celentano oggi dovrebbe avere 32 anni. Era una bambina di 3 anni quando il 10 Agosto 1996 scomparve sul Monte Faito a Castellammare di Stabia (NA). Ieri il gip del Tribunale di Napoli Francesca Colucci ha disposto ulteriori indagini su un caso mai dimenticato. Angela Celentano e la “pista turca”. Le nuove indagini si riferiscono a quanto dichiarato da Vincenza Trentinella, la donna che nel 2009 ha riferito di una confidenza ricevuta da un parroco. Questi, poi deceduto, aveva riferito che la bimba era stata rapita e portata in Turchia. Angela quindi vivrebbe ancora lì, in un’isola vicino Istanbul, in compagnia di un uomo che la bimba riteneva suo padre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com