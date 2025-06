Andy Roddick si pronuncia su Wimbledon | Alcaraz è il favorito principale ma Sinner può essere molto competitivo

Dopo un lungo countdown, Wimbledon si prepara a regalare emozioni uniche: Alcaraz, favorito principale, e Sinner, pronto a sorprendere, sono i protagonisti di un percorso che saprà entusiasmare gli appassionati. Venerdì 27 giugno si scopriranno i destini di questi talenti, pronti a scrivere nuove pagine dello sport bianco. L’attesa è finita: il grande torneo sta per iniziare, e le sfide promettono spettacolo!

Il conto alla rovescia prosegue velocemente e l’inizio di Wimbledon si avvicina. Dal 30 giugno al 13 luglio i Championships terranno banco e venerdì 27 giugno (ore 11.00 italiane) è previsto il sorteggio che definirà i percorsi di giocatori e giocatrici al via. Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz saranno ai lati opposti del main draw, in qualità di n.1 e di n.2 del seeding, e il loro avvicinamento al Major è altrettanto antitetico. Dopo la straordinaria finale di Parigi, vinta da Carlitos al super tie-break del quinto, Sinner deve trovare il modo di metabolizzare in fretta quanto accaduto al Roland Garros per rilanciarsi sui prati di Church Road. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andy Roddick si pronuncia su Wimbledon: “Alcaraz è il favorito principale, ma Sinner può essere molto competitivo”

