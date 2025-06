Andromeda e Perseo apre Teatri di Pietra 2025 | lo spettacolo a Solunto

Immergiti nella magia dell’antichità con "Andromeda e Perseo", lo spettacolo che inaugura la 21ª edizione di Teatri di Pietra a Solunto. Sabato 28 giugno, l’area archeologica di Santa Flavia si trasformerà in un palcoscenico unico, tra miti e storia, regia di Gianfranco Perriera e interpreti di grande talento. Non perdere questa straordinaria occasione: i biglietti sono già disponibili per vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo siciliano.

Nell’area archeologica di Solunto, a Santa Flavia, sabato 28 giugno, la prima nazionale di “Andromeda e Perseo”, con la regia di Gianfranco Perriera e con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Si apre così la 21esima edizione della manifestazione Teatri di Pietra in Sicilia (biglietti su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

MONTEVAGO - Si apre il sipario su "Teatri di Pietra 2025" La prestigiosa rassegna nazionale dei Teatri di Pietra, diretta dal maestro Aurelio Gatti, torna a Montevago con sette spettacoli in programma dal 27 luglio al 28 agosto. Gli eventi si svolgeranno davanti Vai su Facebook

