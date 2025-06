Android 14 per Chromecast con Google TV è in rilascio per tutti

Finalmente, l’attesa è finita: Android 14 sbarca su Chromecast con Google TV 232, portando con sé nuove funzionalità e miglioramenti che rivoluzioneranno la tua esperienza di intrattenimento. Con un rilascio ufficiale per tutti, questa release promette performance più fluide, maggiore sicurezza e un’interfaccia ancora più user-friendly. Scopri come sfruttare al massimo le novità di Android 14 e trasforma il tuo Chromecast in un vero centro di divertimento.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di Android 14 per Chromecast con Google TV L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android 14 per Chromecast con Google TV è in rilascio per tutti

In questa notizia si parla di: android - chromecast - google - rilascio

Google cambia il look di Android, tutte le novità - Google ha svelato ufficialmente il nuovo linguaggio visivo di Android, chiamato Material You Expressive.

Android 14 per Chromecast con Google TV è in rilascio per tutti; Google Chromecast, risolto un problema se ne crea un altro; Google rilascia un aggiornamento per risolvere i problemi audio di Chromecast (2° gen).

Finalmente Android 14 arriva su Chromecast con Google TV: ecco il nuovo aggiornamento - 004, inizialmente atteso per la fine del 2024, pesa oltre 800 MB e permette alle Chromecast con Google TV di passare dal vetusto Android 12 al ben più recente Android ... Si legge su gizchina.it

Android 12 in rilascio sulla Chromecast con Google TV (4K) - Dopo essere stato lanciato di fabbrica sul modello HD più economico all’inizio di questo mese, Android TV 12 è ora disponibile su Chromecast con Google TV 4K rilasciato nel 2020. Lo riporta androidblog.it