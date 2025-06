Andrea Silva muore a 3 anni per un neuroblastoma Il papà | Sono fortunato perché ho potuto provare a salvarlo mi ha insegnato i veri valori della vita

tenerci il cuore in gola e a ricordarci quanto sia preziosa ogni attimo di vita. Andrea Silva, con il suo coraggio e innocenza, ci ha insegnato i valori più profondi: l’amore, la speranza e la forza di non arrendersi mai. La sua storia ci invita a riflettere e a vivere ogni giorno con gratitudine e determinazione, perché anche nelle sfide più dure, c’è sempre un motivo per sorridere e lottare.

PADOVA - I capelli biondi e rasati, gli occhi accesi, i denti stretti in un sorriso per posare in una foto, un giochino tra le mani e un pigiamino con la Tour Eiffel. Tutto quello che basta ad un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Andrea Silva muore a 3 anni per un neuroblastoma. Il papà: «Sono fortunato perché ho potuto provare a salvarlo, mi ha insegnato i veri valori della vita»

