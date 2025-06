Ancora una giornata di afa e temperature record | ecco le località più calde ma venerdì tornano per poco i temporali sulle Marche

Tra afa incessante e temperature da record, le Marche si sfiorano i 38°C nelle località più calde, con Acqualagna in testa. Ma per fortuna, il vento porterà una boccata di sollievo: venerdì, temporali temporanei rinfrescheranno la regione, regalando un po’ di sollievo agli abitanti stanchi di questo caldo estremo.

Da 35 a quasi 38 gradi: il termometro è schizzato in dieci località delle Marche dove fa più caldo rispetto alle alle altre. Il record è di Acqualagna, in provincia di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancora una giornata di afa e temperature record: ecco le località più calde, ma venerdì tornano (per poco) i temporali sulle Marche

