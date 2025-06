Ancora bagarre sul ‘terzo mandato’ domani il voto al Senato | centrodestra spaccato

Ancora una volta, il dibattito sul terzo mandato infiamma il panorama politico italiano, con il voto cruciale di domani al Senato che potrebbe segnare una svolta decisiva. Il centrodestra appare diviso e teso, mentre le tensioni tra le forze coinvolte crescono, rendendo questa seduta un appuntamento imperdibile per capire quale strada prenderà l’Italia nel prossimo futuro. Resta da scoprire se si troverà un accordo o si aprirà una crisi senza precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Non trova tregua la questione ‘terzo mandato’. Dopo la bocciatore della Consulta alla manovra campana ‘salva De Luca’ si era aperto uno spiraglio con le dichiarazioni di Giovanni Donzelli, poi rese vane dall’entourage del partito meloniano. Nelle ultime ore però è tornata prepotente sulla questione la Lega che, conscia di non poter lasciare il Veneto in mano agli alleati, ha messo in piedi un emendamento per superare il limite di due mandati per i presidenti di Regione. Una mossa che ha più il sapore di sfida nei confronti degli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia che, domani, si troveranno in Commissione Affari Costituzionali al Senato per il voto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it