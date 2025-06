Ancona piange Stefano Foresi l?assessore del popolo | Un politico di razza

Ancona piange Stefano Foresi, l’assessore del popolo, un politico di razza che incarnava il vero spirito di servizio. Le sue doti da supereroe si manifestavano in ogni emergenza, dove con il suo superpotere della conciliazione sapeva risolvere i problemi e unire le forze per il bene della città. La sua presenza era un faro di speranza, un esempio di dedizione e passione che resterà impresso nei cuori di tutti.

