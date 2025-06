Anche il Comune si faccia carico del futuro dell’Istituto

Il futuro dell’IRST di Meldola è un patrimonio di tutti, e il Comune di Forlì si impegna a garantirne la crescita e la sostenibilità. Con un voto unanime del consiglio comunale, l’amministrazione si farà promotrice presso Regione e Ministero della Salute, affinché l’istituto sia riconosciuto come risorsa strategica per il territorio e la salute pubblica. Ora, più che mai, è il momento di unire le forze per valorizzare questa eccellenza. Durante il...

Il consiglio comunale di Forlì ha approvato all’unanimità una mozione che chiede all’amministrazione comunale di farsi carico presso la Regione e il Ministero della Salute del futuro dell’ Irst di Meldola. Inizialmente presentata dai capigruppo della maggioranza ed esposta in aula dal consigliere della Civica, Enrico Pieri, la mozione ha visto il convergere anche dell’opposizione con alcune limitate correzioni all’istanza iniziale. Durante il dibattito si sono confrontati i consiglieri soprattutto su alcune questioni di bilancio, più o meno coperto dal contratto con l’Ausl Romagna, e c’è stata una larga concordanza sul fatto che il futuro dell’istituto meldolese debba essere puramente pubblico "cosa che adesso non è", come ha ricordato il consigliere dem, Graziano Rinaldini, che in passato si è seduto nel consiglio di amministrazione della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Anche il Comune si faccia carico del futuro dell’Istituto"

