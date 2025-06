La tragica scomparsa di Ana Bárbara Buhr Buldrini, cantante e modella brasiliana, ha sconvolto il mondo della bellezza e della musica. Dopo tre interventi di chirurgia estetica a Istanbul, il suo viaggio si è trasformato in una drammatica perdita, lasciando il marito Elgar Sueia in uno stato di disperazione. È ora fondamentale fare luce sui fatti e ottenere giustizia, affinché nessun altro debba affrontare simili tragedie.

La cantante e modella brasiliana Ana Bárbara Buhr Buldrini è morta il 15 giugno, secondo quanto riportato dal quotidiano locale O Tempo, dopo ben tre interventi di chirurgia estetica a Istanbul, in Turchia. La donna si trovava in viaggio con il marito, Elgar Sueia, dal Mozambico a Istanbul, dove si è sottoposta di seguito a liposuzione, rinoplastica e mastoplastica additiva. In una dichiarazione condivisa con Turkiye Toda y, l’ospedale di Tusa ha affermato che si è verificata “una complicazione inaspettata” durante la convalescenza e che la rianimazione è stata tentata per 90 minuti. Il marito sostiene che la moglie avesse un accordo con l’ospedale di Tusa per ricevere gli interventi in cambio della promozione dell’ospedale sui profili social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it