Amt in crisi il collegio sindacale | Serve un piano entro 30 giorni

Il collegio sindacale lancia un forte allarme: la crisi aziendale necessita di un piano immediato entro 30 giorni. Salis e Terrile evidenziano come il problema sia noto da mesi e nascosto dalla precedente amministrazione, mentre Piciocchi invita a non usare questa situazione come pretesto per eliminare la gratuità del trasporto pubblico. La questione è urgente e richiede risposte chiare per tutelare i cittadini e il servizio pubblico.

Allarme lanciato dal collegio sindacale, l'organo di controllo della società. Salis e Terrile: "Crisi nota da mesi e nascosta dalla precedente amministrazione". Piciocchi replica: "Non cerchino pretesti per cancellare la gratuità del trasporto pubblico".

