Amt il collegio sindacale | L' azienda è in crisi serve un piano entro 30 giorni

L’amt, il colosso del trasporto pubblico, si trova in grave crisi: il collegio sindacale ha lanciato un allarme, evidenziando mesi di problemi ignorati dalla precedente gestione. Salis e Terrile sottolineano la necessità di un piano immediato entro 30 giorni per evitare il tracollo. Piciocchi ribatte: “Non usino questa situazione per giustificare la fine della gratuità del trasporto pubblico.” La situazione è critica: il futuro dell’azienda è in bilico.

Allarme lanciato dal collegio sindacale, l'organo di controllo della società. Salis e Terrile: “Crisi nota da mesi e nascosta dalla precedente amministrazione”. Piciocchi replica: “Non cerchino pretesti per cancellare la gratuità del trasporto pubblico”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amt, il collegio sindacale: “L'azienda è in crisi, serve un piano entro 30 giorni”

