Ammanco da 400mila euro nelle casse di aMo dipendente licenziata Domani la denuncia

Un mare di dubbi e preoccupazioni scuote l’Agenzia della Mobilità di Modena, alle prese con un ammanco di 400.000 euro pubblici. La denuncia ufficiale, pronta per essere depositata domani in Procura, svela le anomalie su uno dei conti correnti dell’ente. Un episodio che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle risorse pubbliche, e che potrebbe segnare un punto di svolta nel percorso di chiarezza e responsabilità.

Le anomalie su uno dei conti correnti dell'Agenzia della mobilità di Modena, che accusa un ammanco di 400.000 euro pubblici emerso nei giorni scorsi, sono state messe nero su bianco in una denuncia che sarà depositata domani in Procura. La stessa Agenzia, in una nota, precisa che le irregolarità.

Ammanco da 400mila euro nelle casse di aMo, dipendente licenziata. Domani la denuncia; Arletti (FdI): Ammanco aMo, la Regione faccia chiarezza. Servono controlli più rigorosi; Ammanco da 400mila euro in Amo, anomalie dal 2019: dipendente già licenziata.

Ammanco da 400mila euro in Amo, anomalie dal 2019: dipendente già licenziata - Società: Si è ritenuto necessario informare, sempre in via riservata, ii precedenti Amministratore Unico, Direttore, Collegio Sindacale e Società di revisione ... lapressa.it scrive

Arletti (FdI): “Ammanco aMo, la Regione faccia chiarezza. Servono controlli più rigorosi” - "Gli oltre 400mila euro sottratti in cinque anni dalle casse rappresentano una vicenda gravissima" afferma la consigliera regionale ... Scrive sulpanaro.net